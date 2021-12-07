Ajax 4-2 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı C grubu son haftasında Ajax, sahasında Sporting'i konuk etti. Mücadele Ajax'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Ajax ile Sporting karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta Ajax, Portekiz ekibini 4-2 yenerek grupta 6'da 6 yaptı ve 18 puanla yoluna devam etti.
Öte yandan Sporting ise 9 puanda kalsa da averajla ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükseldi.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 8'de penaltıdan Haller, 42'de Antony, 58'de David Neres ve 62'de Berghuis kaydetti. Sporting'in golleri ise 22'de Nuno Santos ve 78'de Bruno Tabata'dan geldi.
Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;
C GRUBU
1- Ajax: 18
2- Sporting: 9
3- Borussia Dortmund: 9
4- Beşiktaş: 0
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