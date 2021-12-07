PSG 4-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi Mbappe ve Messi'nin 2'şer golleriyle 4-1 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin 2'şer golüyle 4-1 kazandı. Belçika temsilcisinin tek golü ise Rits'ten geldi.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain puanını 11'e yükseltti ve grubu 2. sırada tamamladı. Club Brugge ise 4 puanda son sırada kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

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