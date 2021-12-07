07 Aralık 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Leipzig 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig grubu galibiyetle tamamladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Alman ekibi RB Leipzig, sahasında Manchester City'i Dominik Szoboszlai ve Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı.

Alman ekibi, rakibini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'nin tek golü ise 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Öte yandan İngiliz ekibinde Kyle Walker, 82. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Leipzig, grubu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen City ise topladığı 12 puanla son 16'ya kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Dortmund - Beşiktaş | CANLI Dortmund - Beşiktaş | CANLI
Milan - Liverpool | CANLI Milan - Liverpool | CANLI
Ajax - Sporting | CANLI Ajax - Sporting | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör