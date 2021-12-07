Leipzig 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Alman ekibi RB Leipzig, sahasında Manchester City'i Dominik Szoboszlai ve Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı.
Alman ekibi, rakibini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'nin tek golü ise 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.
Öte yandan İngiliz ekibinde Kyle Walker, 82. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Leipzig, grubu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen City ise topladığı 12 puanla son 16'ya kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi