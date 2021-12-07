Milan 1-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu son haftasında nefes kesen bir mücadele oynandı. Grubun iki güçlü takımı Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. Maçı Liverpool 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 36. dakikada Mohamed Salah ve 55. dakikada Origi'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milan'ın golü ise 29'da Tomori'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool gruptaki 6 maçını da kazanarak 18 puanla grubu lider tamamladı. Milan ise 4 puanda kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

B GRUBU

1- Liverpool: 18

2- Atletico Madrid: 7

3- Porto: 5

4- Milan: 4

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