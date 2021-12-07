07 Aralık 2021, Salı
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Leipzig Manchester City maçı CANLI (Leipzig Manchester City canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Alman ekibi RB Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City kozlarını paylaşıyor. Leipzig - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor.
Gruptaki son maçlar öncesi Leipzig, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Manchester City ise 12 puanla zirvede bulunuyor.
LEIPZIG - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Leipzig: Gulasci, Klostermann, Mukiele, Gvardiol, Angelino, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Silva
Manchester City: Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish
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