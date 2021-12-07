07 Aralık 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Leipzig Manchester City maçı CANLI (Leipzig Manchester City canlı izle)

Leipzig - Manchester City | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Alman ekibi RB Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City kozlarını paylaşıyor. Leipzig - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor.

Gruptaki son maçlar öncesi Leipzig, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Manchester City ise 12 puanla zirvede bulunuyor.

LEIPZIG - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Leipzig: Gulasci, Klostermann, Mukiele, Gvardiol, Angelino, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Silva

Manchester City: Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Milan - Liverpool | CANLI Milan - Liverpool | CANLI
Ajax - Sporting | CANLI Ajax - Sporting | CANLI
Real Madrid - Inter | CANLI Real Madrid - Inter | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör