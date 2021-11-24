Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Ajax canlı izle |Beşiktaş - Ajax | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax ile karşılaşacak. Grupta henüz puanı bulunmayan ve tur şansını kaybeden siyah-beyazlılar, Hollanda ekibini mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Beşiktaş Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

Ajax : Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, Hollanda ekibi karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber, karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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