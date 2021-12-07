08 Aralık 2021, Çarşamba
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Real Madrid 2-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid lider bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, rakibini Toni Kroos ve Asensio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Real Madrid ile Inter, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı.
İspanyol temsilcisi, rakibini 17. dakikada Toni Kroos ve 79. dakikada Marco Asensio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Öte yandan Inter'de Nicolo Barella, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 15'e yükselterek grubu lider tamamladı. 10 puanda kalan Inter ise grubu 2. sırada noktaladı.
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