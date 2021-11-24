Liverpool 2-0 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Alcantara ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Porto, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.
İngiliz ekibi, rakibini 52. dakikada Thiago Alcantara ve 70. dakikada Mohamed Salah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek gruptaki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Liverpool bu sonuçla puanını 15'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki 2. yenilgisini alan Porto ise 5 puanla 3. sırada kaldı.
Liverpool, B Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Milan deplasmanına konuk olacak. Porto ise aynı gün ve aynı saate sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
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