25 Kasım 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 2-0 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool ikinci yarıda açıldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Alcantara ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Porto, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

İngiliz ekibi, rakibini 52. dakikada Thiago Alcantara ve 70. dakikada Mohamed Salah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek gruptaki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Liverpool bu sonuçla puanını 15'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki 2. yenilgisini alan Porto ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

Liverpool, B Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Milan deplasmanına konuk olacak. Porto ise aynı gün ve aynı saate sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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