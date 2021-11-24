Liverpool Porto maçı CANLI İZLE (Liverpool-Porto canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında İngiliz temsilcisi Liverpool sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Liverpool-Porto mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Liverpool, 4'te 4 yaptı ve liderliğini garantiledi. İngiliz temsilcisi, grubun 5. maçında Porto'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LIVERPOOL - PORTO İLK 11'LER
Liverpool: Alisson; Williams, Matip, Konaté, Tsimikas; Thiago, Morton, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Minamino.
Porto: Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Uribe, Oliveira, Diaz; Tremi, Evanilson.
LIVERPOOL PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Porto arasında oynanan maç saat 23.00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
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