24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool Porto maçı CANLI İZLE (Liverpool-Porto canlı anlatım)

Liverpool - Porto | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında İngiliz temsilcisi Liverpool sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Liverpool-Porto mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Liverpool, 4'te 4 yaptı ve liderliğini garantiledi. İngiliz temsilcisi, grubun 5. maçında Porto'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

LIVERPOOL - PORTO İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Williams, Matip, Konaté, Tsimikas; Thiago, Morton, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Minamino.

Porto: Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Uribe, Oliveira, Diaz; Tremi, Evanilson.

LIVERPOOL PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Porto arasında oynanan maç saat 23.00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Hakan’lı Inter turu garantiledi Hakan'lı Inter turu garantiledi
Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş - Ajax | CANLI Beşiktaş - Ajax | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör