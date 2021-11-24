25 Kasım 2021, Perşembe
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Sheriff 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Sheriff'e konuk oldu. İspanyol ekibi, rakibini David Alaba, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sheriff'e konuk oldu.
Bu sezon gösterdiği performansla tüm futbolseverleri şaşırtan Sheriff bir sürpize daha imza atamadı. Real Madrid, Moldova deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.
Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren goller, Alaba, Kroos ve Benzema'dan geldi.
Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Real Madrid, Inter ile beraber tur atlamayı garantiledi. Sheriff ise Avrupa yolculuğuna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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