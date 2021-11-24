25 Kasım 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş Ajax maçı sonrası Erik ten Hag: Sağ kanatta rakibe çok şans verdik

Erik ten Hag o detaya dikkat çekti! Sağ kanatta...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag açıklamalarda bulundu. Hag, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ten Hag, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini vurgulayarak, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

Grupta beşinci maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller'in de attığı gollerle iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez görev alan kaleci Andre Onana'nın da iyi bir performans gösterdiğini belirten Ten Hag, "Uzun zamandır oynamadığı için eksikleri vardı." diye konuştu.
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