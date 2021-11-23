Villarreal Manchester United maçı CANLI İZLE (Villarreal-Manchester United canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Villarreal sahasında Manchester United'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında İngiliz temsilcisi Manchester United deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
VILLARREAL MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros, Danjuma, Yeremy, Gomez.
Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial, Ronaldo.
VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Manchester United arasında oynanan maç 20.45'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
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