23 Kasım 2021, Salı

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Dinamo Kiev Bayern Münih maçı CANLI İZLE (Dinamo Kiev-Bayern Münih canlı anlatım)

Dinamo Kiev - Bayern Münih | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Dinamo Kiev-Bayern Münih mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

DINAMO KIEV - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, Pena, Skhurin.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies, Goretzka, Tolisso, Sane, Müller, Coman, Lewandowski.

DINAMO KIEV BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Bayern Münih arasında oynanan maç saat 20.45'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetiyor.

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