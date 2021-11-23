Dinamo Kiev 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oldu. FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Alman ekibi, zorlu deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern'e galibiyeti getiren goller, Lewandowski ve Coman'dan geldi. Kiev'in tek sayısı ise Denis Harmaş'tan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, Pena ve Skhurin ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Neuer, Pavard, Nianzou, Hernandez, Davies, Goretzka, Tolisso, Sane, Müller, Coman ve Lewandowski ilk 11'iyle sahada yer aldı.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu karşılaşmayı Alman ekibi 2-1 kazandı.

Bir üst tura çıkmayı garantileyen ve bu maça o rahatlıkla çıkan Bayern'e, galibiyeti getiren goller, 14'te Lewandowski ve 42'de Coman'dan geldi.

Kiev'in tek sayısı ise 70'te Denis Harmaş'tan geldi.

Bayern, grupta 15 puana yükselirken, Kiev 1 puanda kaldı.

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