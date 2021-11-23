24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla 2-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sevilla galibiyetle tanıştı!

Sevilla galibiyetle tanıştı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Sevilla ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sevilla ve Wolfsburg, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında İspanya'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Sevilla'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri 12. dakikada Rakitic'in pasında Jordan'dan, 90+7'de Rafa Mir'den geldi.

Bu sonuçla Sevilla, puanını 6'ya çıkardı ve 3. sıraya yükseldi Wolfsburg ise, 5 puanla son sırada yer aldı.

Sevilla, son maçını Salzburg ile deplasmanda oynayacak. Wolfsburg ise evinde Lille'i konuk edecek.

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