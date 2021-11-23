Chelsea 4-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea Juventus'a şans tanımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazandı ve son maçlar öncesi averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trevoh Chalobah, 56'da Reece James, 58. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+5. dakikada ise Timo Werner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 12'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Juventus ise 12 puanda kaldı.

Grubun son maçında Chelsea, Zenit deplasmanında sahne alacak. Juventus ise Malmö'yü konuk edecek.

SON MAÇLAR ÖNCESİ H GRUBU PUAN DURUMU:

Chelsea - 5 maç - 12 puan

Juventus - 5 maç - 12 puan

Zenit - 5 maç - 4 puan

Malmö - 5 maç - 1 puan

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