24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 4-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea Juventus'a şans tanımadı!

Chelsea Juventus’a şans tanımadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Chelsea ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazandı ve son maçlar öncesi averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trevoh Chalobah, 56'da Reece James, 58. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+5. dakikada ise Timo Werner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 12'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Juventus ise 12 puanda kaldı.

Grubun son maçında Chelsea, Zenit deplasmanında sahne alacak. Juventus ise Malmö'yü konuk edecek.

SON MAÇLAR ÖNCESİ H GRUBU PUAN DURUMU:

Chelsea - 5 maç - 12 puan
Juventus - 5 maç - 12 puan
Zenit - 5 maç - 4 puan
Malmö - 5 maç - 1 puan

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