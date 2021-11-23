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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş Ajax mücadelesi öncesi Erik ten Hag: Zor bir maç bizi bekliyor

Erik ten Hag: Zor bir maç bizi bekliyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu. Hag, "Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor, o yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, gruptan çıkmayı garantilediklerini ve yarınki karşılaşmaya da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Ten Hag, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta oyuncusu Steven Berghuis ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor, o yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor. Bu maçı da kazanmamız lazım." dedi.

Trafik nedeniyle stada geç gelmelerinden dolayı özür dileyen Ten Hag, gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen kadroyu bozmamalarının sebebiyle ilgili soruya, "Bu kadro kendini ispat etmek zorunda. O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki yarın yeni oyuncular da deneyeceğiz, oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kötü sonuçların ardından çıkış aradığının kaydedilmesi üzerine Ten Hag, şunları söyledi:

"Mutlaka öyle olacaktır. Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecek. Bir galibiyet onlara moral verecektir. Biz basın mensupları gibi düşünmüyoruz, maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır."

Ajax'ın santrforu Steven Berghuis ise takımdaki her oyuncunun çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, yarın rekabeti yüksek bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Gruptan çıkmayı garantiledikleri için maça rahat çıkacaklarının belirtilmesi üzerine Berghuis, "Çok fark etmiyor. Yarınki maçta da baskı hissedeceğiz. Çünkü yine kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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