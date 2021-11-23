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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lille - Salzburg maçı CANLI İZLE (Lille - Salzburg canlı anlatım)

Lille - Salzburg | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. G Grubu'nda Lille sahasında Salzburg'u konuk ediyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi kazanıp liderliğe yükselmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Djalo, Fonte, Reinildo, Weah, Renato Sanches, Xeka, Bamba, Burak Yılmaz, David

Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Camara, Sucic, Aaronson, Seiwald, Sesko, Adeyemi

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 5. maçlar öncesi 5 puanla 2. sırada yer alıyor. Salzburg ise 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

LILLE-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor

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