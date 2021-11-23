23 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona Benfica maçı CANLI İZLE (Barcelona-Benfica canlı anlatım)

Barcelona - Benfica | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İspanyol temsilcisi Barcelona sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BARCELONA BENFICA İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Nico, Gavi, Depay, Yusuf Demir.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Andre Almeida, Weigl, Joao Mario, Grimaldo, Rafa, Yaremchuk, Everton.

BARCELONA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Benfica arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Lille - Salzburg | CANLI Lille - Salzburg | CANLI
Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi! Kırmızı Şeytanlar liderliğini pekiştirdi!
Bayern zorlu deplasmanda galip! Bayern zorlu deplasmanda galip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör