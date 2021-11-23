Barcelona Benfica maçı CANLI İZLE (Barcelona-Benfica canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İspanyol temsilcisi Barcelona sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BARCELONA BENFICA İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Nico, Gavi, Depay, Yusuf Demir.
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Andre Almeida, Weigl, Joao Mario, Grimaldo, Rafa, Yaremchuk, Everton.
BARCELONA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Benfica arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
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