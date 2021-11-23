24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lille 1-0 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'lı Lille'den son 16 için dev adım!

Lille’den son 16 için dev adım!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. G Grubu'nda Lille sahasında Salzburg'u konuk etti. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi, gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan maçı Jonathan David'in attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabakada gülen taraf 1-0'lık skorla Lille oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jonathan David kaydetti.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika süre alırken, Burak Yılmaz 70 dakika oyunda kaldı, Yusuf Yazıcı ise 85. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetle liderliğe yükselen Fransız temsilcisi, son hafta öncesi gruptan çıkma adına büyük bir adım attı.

İşte G grubunda oluşan puan durumu:

Lille - 8

Salzburg - 7

Sevilla - 6

Wolfsburg - 5

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