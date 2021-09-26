26 Eylül 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan - Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya devi Milan ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

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