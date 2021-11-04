06 Kasım 2021, Cumartesi
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Sheriff Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek sayısı 90+2. dakikada Traore'den geldi.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sheriff ise 6 puanla 3. sırada yer aldı.
Inter, 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Sheriff ise Real Madrid'i konuk edecek.
Sheriff 1-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Inter deplasmanda Sheriff'i 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek sayısı 90+2. dakikada Traore'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Sheriff Tiraspol, Inter'i konuk etti.
Sheriff Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek sayısı 90+2. dakikada Traore'den geldi.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sheriff ise 6 puanla 3. sırada yer aldı.
Inter, 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Sheriff ise Real Madrid'i konuk edecek.
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