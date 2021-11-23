24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona 0-0 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barcelona Benfica'ya takıldı! Yusuf Demir Lionel Messi'nin ardından tarihe geçti

Barcelona Benfica’ya takıldı! Yusuf Demir tarihe geçti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. Katalan devinde Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 7 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Benfica ise 5 puana ulaştı.

Grubun son maçında Barcelona, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak. Benfica ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

SON MAÇLAR ÖNCESİ E GRUBU PUAN DURUMU:

Bayern Münih - 5 maç - 15 puan
Barcelona - 5 maç - 7 puan
Benfica - 5 maç - 5 puan
Dinamo Kiev - 5 maç - 1 puan

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