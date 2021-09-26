26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçının hakemi belli oldu!

Ajax-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Bu yıl ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, C grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin Hollanda ekibi ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu ikinci hafta maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Hollanda ekibi ile oynayacağı karşılaşma Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ajax - Beşiktaş maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien bugüne kadar Türk takımlarının maçlarını 5 defa yönetti.

İşte o rakamlar;

Fenerbahçe: 3 maç, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet

Galatasaray: 1 maç, 1 beraberlik

Trabzonspor: 1 maç, 1 mağlubiyet

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