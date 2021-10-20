20 Ekim 2021, Çarşamba

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Chelsea-Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea sahasında Malmö ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibinde Antonio Rudiger ve Christian Pulisic sakat. Hakim Ziyech'in oynaması ise şüpheli. Peki, Chelsea-Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son şampiyon Chelsea, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Zorlu maç öncesi konuk takımda Oscar Lewicki, Jonas Knudsen, Felix Beijmo ve Ola Toivonen'in sakatlığı Anel Ahmedhodzic'in ise cezası bulunuyor. Ev sahibi takımda Antonio Rudiger ve Christian Pulisic sakat. Hakim Ziyech'in oynaması ise şüpheli...

CHELSEA-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin sahasında Malmö'yü konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-MALMÖ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Andreas Christensen; Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Jorginho; Mason Mount, Timo Werner, Romelu Lukaku

Malmö: Johan Dahlin; Moisander, Lasse Nielsen, Martin Olsson; Jo Inge Berget, Anders Christiansen, Sebastian Nanasi, Erdal Rakip, Bonke Innocent; Viljeko Birmacevic, Antonio Colak

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