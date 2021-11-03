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Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET) Benzema atıyor Madrid kazanıyor

Madrid’de Benzema varsa sıkıntı yok!
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 61. dakikalarda Benzema kaydetti.

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Shakhtar Donetsk'i sahasında konuk etti. Madrid ekibi, rakibin 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Real Madrid'in gollerini 14 ve 61. dakikalarda Benzema kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi

Bu sonucun ardından Real Madrid 9 puana yükselirken, Shakhtar 1 puanda kaldı.

Real Madrid, 5. hafta maçında Sherriff deplasmanına gidecek. Shakhtar ise Inter deplasmanına konuk olacak.
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