06 Kasım 2021, Cumartesi
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Real Madrid'in gollerini 14 ve 61. dakikalarda Benzema kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi
Bu sonucun ardından Real Madrid 9 puana yükselirken, Shakhtar 1 puanda kaldı.
Real Madrid, 5. hafta maçında Sherriff deplasmanına gidecek. Shakhtar ise Inter deplasmanına konuk olacak.
Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET) Benzema atıyor Madrid kazanıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 61. dakikalarda Benzema kaydetti.
Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Shakhtar Donetsk'i sahasında konuk etti. Madrid ekibi, rakibin 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Real Madrid'in gollerini 14 ve 61. dakikalarda Benzema kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi
Bu sonucun ardından Real Madrid 9 puana yükselirken, Shakhtar 1 puanda kaldı.
Real Madrid, 5. hafta maçında Sherriff deplasmanına gidecek. Shakhtar ise Inter deplasmanına konuk olacak.
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