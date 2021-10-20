Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta deplaslanmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu bağlamda İngiltere temsilcisi Manchester United ile Merih Demiral'ın formasını giydipği İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı.

MANCHESTER UNİTED - ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele Exxen platformunda yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER:

Manchester United ile Atalanta, Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya geliyor.

İngiliz takımlarına rakip olduğu altı Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Atalanta (1B 2M), bu galibiyetleri Everton (2017/18 Avrupa Ligi'nde iki kez) ve Liverpool (2020/21 Şampiyonlar Ligi) karşısında aldı.

İtalyan takımlarını konuk ettiği son yedi Şampiyonlar Ligi maçının altısını kazanan Manchester United, tek yenilgisini son karşılaşmada Juventus'tan aldı (Ekim 2018).

Atalanta, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz takımlarına 2+ kez konuk olup %50'nin üzerinde galibiyet yüzdesi yakalayan iki takımdan biri konumunda (%67; 2/3 - Berliner FC Dynamo ile birlikte).

Bir İngiliz takımının başında 10+ Şampiyonlar Ligi maçına çıkan menajerler arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip isim Ole Gunnar Solskjaer (%58; 7/12).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kaybeden Atalanta (5G 1B), tek yenilgisini Real Madrid'den aldı (1-3).

Manchester United formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı Ekim 2020'den bu yana takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Bruno Fernandes (7; 4 gol & 3 asist).

Bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da asist yapan Duván Zapata, turnuva tarihinde İtalyan ekibi adına üç maçlık seri yakalayan ilk oyuncu olabilir.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde İtalyan takımlarına rakip olduğu 23 maçta 18 gol atan Cristiano Ronaldo, sadece Almanya temsilcilerinin filelerini daha fazla kez havalandırdı (28).

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 11 golün 10'u maçların ikinci yarılarında gelirken; tek istisna, bu sezonun ilk haftasında Villarreal filelerini havalandıran Remo Freuler (6. dakika).

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