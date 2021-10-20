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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona - Dinamo Kiev saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - Dinamo Kiev saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı sürüyor. E grubu 3. hafta maçında İspanyol devi, sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla sürüyor. E grubunda 3. hafta mücadelesinde Barcelona ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. İşte mücadele öncesinde öne çıkanlar...

BARCELONA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati

Dinamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk; Tsygankov, Bulyalskyi, De Pena; Garmash

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