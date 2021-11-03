06 Kasım 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Milan 1-1 Porto (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan grupta ilk puanını aldı!

Milan grupta ilk puanını aldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Milan ile Porto kozlarını paylaştı. Mücadele iki ekibin de karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İtalyan temsilcisi Milan ile Portekiz ekibi Porto karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Porto'nun golünü 6. dakikada Luis Diaz kaydederken, Milan'ın golü ise 61'de Mbemba'dan (k.k) geldi. Bu sonuçla birlikte Milan 4 maç sonunda ilk puanını aldı ve 1 puanla grubun sonunda yer aldı. Porto ise 5 puana yükseldi.

Grubun 5. maçında Milan, Atletico Madrid deplasmanında sahneye çıkacak. Porto ise Liverpool'a konuk olacak.

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