Milan 1-1 Porto (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan grupta ilk puanını aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Milan ile Porto kozlarını paylaştı. Mücadele iki ekibin de karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İtalyan temsilcisi Milan ile Portekiz ekibi Porto karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Porto'nun golünü 6. dakikada Luis Diaz kaydederken, Milan'ın golü ise 61'de Mbemba'dan (k.k) geldi. Bu sonuçla birlikte Milan 4 maç sonunda ilk puanını aldı ve 1 puanla grubun sonunda yer aldı. Porto ise 5 puana yükseldi.

Grubun 5. maçında Milan, Atletico Madrid deplasmanında sahneye çıkacak. Porto ise Liverpool'a konuk olacak.

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