06 Kasım 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 4-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man City evinde hata yapmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Manchester City sahasında Club Brugge karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Foden, Mahrez, Sterling ve Jesus kaydetti. Konuk takımın tek golü Stones'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi rakibini 4-1 mağlup etti.

Manchester City'nin gollerini Foden, Mahrez, Sterling ve Jesus kaydetti.

Belçika ekibinin tek golü Stones'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 9 puana yükselirken, Brugge 4 puanda kaldı.
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