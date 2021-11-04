Liverpool 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool liderliği garantiledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 2-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala grubu lider bitirmeyi garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Diogo Jota ve 21'de Sadio Mane kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 48'de Jota ile, konuk takımın da 57'de Luis Suarez ile attığı goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Madrid temsilcisinde 36. dakikada Felipe direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonucu 12 puana yükselen Liverpool, grubu lider bitirmeyi garantiledi. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında Liverpool sahasında Porto'yu ağırlayacak. Atletico Madrid ise Milan'ı konuk edecek.

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