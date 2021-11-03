03 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Wolfsburg 2-1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolfsburg iddiasını sürdürdü!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg evinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg kendi sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Volskswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg 2-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.

Bu sonucun ardından Wolfsburg grupta puanını 5'e yükseltti ve üst tur iddiasını sürdürdü. Salzburg ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Grupta 5. hafta maçlarında Wolfsburg Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ise Lille deplasmanına konuk olacak.
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