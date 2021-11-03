Wolfsburg 2-1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz'ın oynamadığı, Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı ve Yusuf Yazıcı'nın 72. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada Lille deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini David ve İkone kaydetti.