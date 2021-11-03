03 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Volskswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg 2-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.
Bu sonucun ardından Wolfsburg grupta puanını 5'e yükseltti ve üst tur iddiasını sürdürdü. Salzburg ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Grupta 5. hafta maçlarında Wolfsburg Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ise Lille deplasmanına konuk olacak.
Wolfsburg 2-1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg evinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg kendi sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi.
Volskswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg 2-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.
Bu sonucun ardından Wolfsburg grupta puanını 5'e yükseltti ve üst tur iddiasını sürdürdü. Salzburg ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Grupta 5. hafta maçlarında Wolfsburg Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ise Lille deplasmanına konuk olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...