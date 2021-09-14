14 Eylül 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor!
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Devler Ligi'nde bugün ve yarın 8 grupta toplam 16 maç oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle... | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 2021-2022 sezonu başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Devler Ligi'nde bugün ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

YARIN:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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