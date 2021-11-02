02 Kasım 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Malmö 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea 3 puanı tek golle aldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Malmö ile Chelsea karşı karşıya geldi. Eleda Stadion'da oynanan maçı İngiliz ekibi, 56. dakikada Ziyech'in golüyle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grup aşamasının 4. maçında turnuvanın son şampiyonu Chelsea, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 56. dakikada Hakim Ziyech'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu galbiyetin ardından Chelsea puanını 9'a yükseltirken, Malmö ise 0 puanda kaldı.

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