02 Kasım 2021, Salı

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Bayern Münih Benfica maçı canlı anlatım (UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Bayern Münih - Benfica | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Benfica maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Benfica kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Benfica maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


BAYERN MÜNİH - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih Benfica maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - BENFİCA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane, Coman; Lewandowski.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Verissimo, Otamendi, Morato, Meite, Joao Mario, Grimaldo, Pizzi, Yaremchuk, Everton.

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