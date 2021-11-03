Bayern Münih 5-2 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubunun 4. hafta maçında Bayern Münih ile Benfica kozlarını paylaştı. Bayern, Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçı 5-2 kazanarak yoluna 4'te 4 yaparak devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Bayern Münih, E Grubu 4. maçında sahasında Benfica ile kozlarını paylaştı. Yıldız oyuncu Robert Lewandowski'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi Bayern Münih, 5-2 kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 26, 61 ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski, 62. dakikada Gnabry ve 49. dakikada Leroy Sane kaydetti.
Benfica'nın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nünez'den geldi.
LİDER FARKI AÇTI!
Bayern Münih bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Grupta Barcelona 6 puanla 2. sırada, Benfica 4 puanlar 3. sırada, Dinamo Kiev ise 1 puanla 4. sırada yer alıyor.
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