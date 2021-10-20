Zenit-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit, evinde Juventus'u konuk edecek. Zorlu randevu öncesi İtalyan ekibinde Matthijs De Ligt ile Paulo Dybala'nın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Zenit-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Rus temsilcisi Zenit, sahasında Juventus'la kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi Matthijs De Ligt ile Paulo Dybala'nın sakatlıkları bulunuyor. Adrien Rabiot ise corona virüsü testi pozitif çıktığı için maçta forma giyemeyecek. Zenit'te de Magomed Ozdoev'un sakatlığı bulunuyor.
ZENIT-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'in sahasında Juventus'u konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
ZENIT-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Zenit: Stanislav Kritsyuk; Aleksey Sutormin, Dejan Lovren, Yaroslav Rakitskiy; Douglas Santos, Andrie Mostvoy, Aleksandr Erokhin, Daler Kuzyaev, Claudinho; Malcolm, Sardar Azmoun
Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski; Moise Kean, Federico Chiesa
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