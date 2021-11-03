Atalanta 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubunun iki güçlü ekibi milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta ile Manchester United, Gewiss Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanla sahada ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Turnuvanın dikkat çeken gruplarından F grubunun iki güçlü ekibi Atalanta ile Manchester United, İtalya'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçta gol perdesini 12. dakikada Atalanta forması giyen Ilicic açtı. Bu gole Manchester United cephesinden cevap 45+1'de Cristiano Ronaldo ile geldi. 56'da Duvan Zapata sahneye çıktı ve Atalanta'yı bir kez daha öne geçirdi. Ancak 90+1'de sahneye yine Cristiano Ronaldo çıktı ve maçta son sözü söyledi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya 3'lü stoperin merkezinde ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...