03 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ManU’yu Ronaldo kurtardı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubunun iki güçlü ekibi milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta ile Manchester United, Gewiss Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanla sahada ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Turnuvanın dikkat çeken gruplarından F grubunun iki güçlü ekibi Atalanta ile Manchester United, İtalya'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta gol perdesini 12. dakikada Atalanta forması giyen Ilicic açtı. Bu gole Manchester United cephesinden cevap 45+1'de Cristiano Ronaldo ile geldi. 56'da Duvan Zapata sahneye çıktı ve Atalanta'yı bir kez daha öne geçirdi. Ancak 90+1'de sahneye yine Cristiano Ronaldo çıktı ve maçta son sözü söyledi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya 3'lü stoperin merkezinde ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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