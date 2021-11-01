01 Kasım 2021, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam edecek!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4. maçlarla devam edecek!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 Giriş Tarihi: 01.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Puansız ayrıldığı ilk üç maç sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'te Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

3 KASIM ÇARŞAMBA:

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

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