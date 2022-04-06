Chelsea 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Benzema hat-trick yaptı Madrid avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21, 24 ve 46. dakikalarda Karim Benzema kaydetti ve hat-trick yaptı. Ev sahibi ekibin tek golü 40. dakikada Kai Havertz'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 12 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.