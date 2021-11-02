Atalanta Manchester United maçı canlı anlatım (UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Atalanta ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Atalanta - Manchester United maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 4. hafta mücadelesinde Atalanta ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Atalanta - Manchester United maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ATALANTA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Atalanta - Manchester United maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
ATALANTA - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Atalanta: Musso, De Roon, Merih Demiral, Palomino, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Ilicic, Zapata.
Man United: De Gea, Bailly, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, Pogba, McTominay, Fernandes, Ronaldo, Rashford.
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