Zenit 0-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Juventus 3'te 3 yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Zenit ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 siyah-beyazlılar kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Kulusevski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Zenit ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada haftayı kapattı.

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