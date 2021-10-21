21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Zenit 0-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Juventus 3'te 3 yaptı!

Juventus 3’te 3 yaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. karşılaşmasında Zenit ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele İtalyan ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Zenit ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 siyah-beyazlılar kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Kulusevski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Zenit ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada haftayı kapattı.

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