21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Young Boys 1-4 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Villarreal Young Boys’u farklı geçti!
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Grupların 3. maçında Young Boys, sahasında Villarreal'i konuk etti. İspanyol ekibi Villarreal, rakibini Pino, Moreno, Perez ve Samuel'in golleriyle 4-1 mağlup etti. İsviçre temsilcisinin tek golü ise Elia'dan geldi. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. Grupların 3. maçında Young Boys, evinde Villarreal'i ağırladı.

İspanyol ekibi Villarreal, rakibini 6'da Pino, 16'da Moreno, 88'de Perez ve 90+2'de Samuel'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

İsviçre temsilcisinin tek golünü ise 77'de Elia attı.

Bu sonuçla F grubunda Villarreal, 4 puanla 3. sıraya yükselirken, Young Boys 3 puanla son sırada kaldı.

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