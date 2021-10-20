21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Benfica 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih ikinci yarı açıldı!

B. Münih ikinci yarı açıldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Benfica sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelesi Bavyera temsilcisi 4-0 kazandı ve 3'te 3 yaptı. Portekiz temsilcisi ise grupta ilk mağlubiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Bayern Münih deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Alman temsilcisi 4-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 70. ve 85. dakikalarda Leroy Sane, 80'de Everton (k.k) ve 82. dakikada ise Lewandowski kaydetti. Ayrıca konuk takımın 43. dakikada Lewandowski ve 52'de Müller'in ayağından bulduğu goller VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Benfica ise ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

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