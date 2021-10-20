Benfica 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih ikinci yarı açıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Bayern Münih deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Alman temsilcisi 4-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 70. ve 85. dakikalarda Leroy Sane, 80'de Everton (k.k) ve 82. dakikada ise Lewandowski kaydetti. Ayrıca konuk takımın 43. dakikada Lewandowski ve 52'de Müller'in ayağından bulduğu goller VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Benfica ise ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

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