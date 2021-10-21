Merih Demiral Old Trafford’da tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Old Trafford'da kozlarını paylaşan Atalanta sahadan 3-2 yenik ayrıldı. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Merih Demiral, takımının ikinci golünü kaydetti. Merih bu golle beraber Ömer Toprak'tan sonra Düşler Sahnesi'nde gol atan ikinci oyuncu oldu. | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu oldu.

İtalyan ekibi 15. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Koopmeiners'in kullandığı korner vuruşunda Merih Demiral yapılan ortada yaptığı kafa vuruşu ile takımının 2. golünü kaydetti.

Demiral'ın bu vuruşu onu tarihe geçirdi.

Opta'nın verilerine göre Merih Demiral, Ömer Toprak'ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United'a Old Trafford'da gol atan ikinci Türk oldu.

Milli stoper sakatlık yaşayarak ikinci yarıda yerini Lovato'ya bıraktı.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ