Salzburg 3-1 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Salzburg liderliğini perçinledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Salzburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi Avusturya temsilcisi 3-1 kazandı ve liderliğini perçinledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Salzburg sahasında Wolfsburg'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Adeyemi, 65. ve 77. dakikada ise Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü ise 15. dakikada Nmecha'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda Salzburg 7 puana yükseldi ve liderliğini devam ettirdi. Wolfsburg ise ilk mağlubiyetini aldı ve 2 puanda kaldı.

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