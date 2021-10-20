Barcelona 1-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakaları ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında E Grubu'nda Barcelona - Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı İspanyol devi Pique'nin attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçları ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında E Grubu'nda Barcelona - Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Camp Nou Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü 35. dakikada Pique kaydetti.

Bu sonuçla Barça, gruptaki ilk galibiyetini alırken 3 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak 4. sırada yer aldı.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ