20 Ekim 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona 1-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barça zorlansa da kazandı!
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakaları ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında E Grubu'nda Barcelona - Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı İspanyol devi Pique'nin attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçları ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında E Grubu'nda Barcelona - Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

Camp Nou Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü 35. dakikada Pique kaydetti.

Bu sonuçla Barça, gruptaki ilk galibiyetini alırken 3 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak 4. sırada yer aldı.

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