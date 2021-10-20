21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lille 0-0 Sevilla (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lille ve Sevilla puanları paylaştı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı maçta Lille, Sevilla'ya konuk oldu. Mücadele, başladığı gibi bitti ve 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Lille, evinde Sevilla'yı ağırladı. Mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise yedek soyundu.

Bu sonuçla Lille, 2 puanla 3. sırada yer aldı. Sevilla ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

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