Chelsea 4-0 Malmö (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Grupların 3. maçında Chelsea sahasında Malmö'yü ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada gğlen taraf 4-0'lık skorla Chelsea oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57'de penaltıdan Jorginho ve 48'de Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, grupta 6 puanla 2. sıraya yükselirken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı ve 4. sırada kaldı.

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