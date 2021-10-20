21 Ekim 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 4-0 Malmö (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea evinde farka koştu!
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Grupların 3. maçında Chelsea sahasında Malmö'yü konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri, Andreas Christensen, Jorginho (2) ve Kai Havertz kaydetti. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Grupların 3. maçında Chelsea sahasında Malmö'yü ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada gğlen taraf 4-0'lık skorla Chelsea oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57'de penaltıdan Jorginho ve 48'de Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, grupta 6 puanla 2. sıraya yükselirken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı ve 4. sırada kaldı.

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