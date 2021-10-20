Shakhtar Donetsk 0-5 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | R. Madrid'den gol yağmuru!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada kendi kalesine Kryvtsov, 51. ve 56. dakikalarda Vinicius Junior, 65. dakikada Rodrygo ve 90+1. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 2. galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Henüz galibiyetle tanışamayan Shakhtar ise 1 puanda kaldı.

Real Madrid ile Shakhtar, 4. haftada Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ